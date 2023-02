Black Panther, una star vuole Kate Winslet nell'MCU: 'Battiamo il record di apnea insieme'

Ogni anno la lista di star di caratura mondiale coinvolte nel Marvel Cinematic Universe si allunga inesorabilmente: altrettanto lunga è però la lista dei desideri in tal senso, se è vero che le stelle di Hollywood sono numerose quanto quelle del firmamento. Una star di Black Panther: Wakanda Forever, ad esempio, ha le idee chiare al riguardo.

Mentre Dominique Thorne spende parole al miele per Angela Bassett, Mabel Cadena ha infatti espresso il desiderio non solo di poter combattere con Danai Gurira in un futuro film del franchise, ma anche di poter condividere qualche scena ambientata nelle profondità oceaniche con sua maestà Kate Winslet.

"Magari con Danai la prossima volta, vorrei davvero combattere con Danai, ma non so. Natalie Portman magari, ma non so cosa ci sarà in futuro. Beh, magari il Marvel Cinematic Universe potrebbe dare un'opportunità a Kate Winslet, così potremo battere il record di apnea insieme" sono state le parole dell'attrice apparsa nel film di Ryan Coogler nel ruolo di Namora.

Avatar: La Via dell'Acqua ci ha in effetti mostrato una Kate Winslet decisamente a suo agio al di sotto del livello del mare: perché, dunque, non fare un salto dalle parti di Talokan? Marvel, batti un colpo! Lista dei desideri a parte, comunque, una scena tagliata di Black Panther: Wakanda Forever ha dato altro spazio ad Everett Ross.