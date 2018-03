Black Panther sta per raggiungere l'incasso domestico di The Avengers

Il film di grande successo della Marvel,, è attualmente lanciatissimo per superare gli incassi di The Avengers - il primo film sui Vendicatori - a livello nazionale: così facendo, diventerebbe il cinecomic del franchise dal guadagno più alto negli Stati Uniti.

Dopo aver "frantumato" numerosi record nel mese di febbraio, Black Panther sembra essere sulla buona strada per batterne un altro. Nel corso del fine settimana appena trascorso, il film ha battuto Batman del 2008, Il Cavaliere Oscuro, che è stato il prodotto cinematografico dal più alto incasso, prima dell'arrivo di Avengers, nel 2012.

Durante il fine settimana, il film ha avuto anche un grande debutto in terra orientale, guadagnando 66,5 milioni di dollari al botteghino cinese, cosa che l'ha portato nel gotha delle pellicole che hanno superato il miliardo di dollari nel mondo.

Non solo quindi Pantera Nera potrebbe superare The Avengers, ma arrivare anche oltre, oltrepassando addirittura pellicole del calibro di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Titanic e pure Jurassic World!

La domanda comunque è lecita: se ciò dovesse avvenire, come si posizionerà questo cinefumetto dopo l'uscita di Avengers: Infinity War? La competizione è accesissima.

Black Panther è diretto dal regista Ryan Coogler e i protagonisti principali sono Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o e Martin Freeman. La pellicola Marvel Studios è attualmente in programmazione nei cinema di tutto il mondo.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.