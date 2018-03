Black Panther sta per arrivare in Cina: previsti al debutto 50-60 milioni di dollari

L'ultimo successo dei Marvel Studios,, diretto da, ha incassato sinora 512 milioni di dollari negli Stati Uniti e 408 milioni di dollari in campo internazionale, arrivando ad accumulare la considerevole cifra di 920 milioni di dollari. All'appello tuttavia manca ancora un mercato importante come quello cinese.

E proprio nel mercato cinese il film è pronto a sbarcare. Secondo Deadline le vendite anticipate dei biglietti per Black Panther sono in vantaggio su Spider-Man: Homecoming, che in Cina aprì con 70 milioni di dollari. Tuttavia, dato che Spidey è un personaggio più popolare di Black Panther, gli acquisti dei biglietti alla fine dovrebbero essere più contenuti, traducendo il tutto in un possibile incasso di 50/60 milioni di dollari.

Black Panther è attualmente il quinto film del Marvel Cinematic Universe con il più alto incasso di tutti i tempi, preceduto da Captain America: Civil War con 1,15 miliardi di dollari.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther vede T'Challa (Chadwick Boseman) tornare a casa dopo la morte del padre e salire sul trono di Wakanda. Per affrontare i nemici diventerà Black Panther, alleandosi con la CIA e le forze speciali di Wakanda per salvare il suo regno e il mondo intero.

Il cast è composto da Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

Chadwick Boseman ha debuttato nel ruolo di T'Challa/Black Panther in Captain America: Civil War e lo vedremo nel ricco cast di Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Russo, insieme a molti altri supereroi dell'Universo Marvel.

Black Panther è prodotto da Kevin Feige e i Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures.