Black Panther: Spike Lee sottolinea l'importanza del film di Ryan Coogler

Nel corso di un'intervista Spike Lee ha voluto elogiare il contributo di Black Panther, attribuendo all'importanza del film di Ryan Coogler, una parte del successo del suo ultimo film, BlacKkKlansman, interpretato da John David Washington e Adam Driver, e capace di ottenere un ampio consenso di pubblico, incassando oltre 84 milioni di dollari.

Un film che potrebbe idealmente collocarsi a metà fra Black Panther e Scappa - Get Out di Jordan Peele, per quanto concerne i contenuti: Spike Lee mette in parallelo gli eventi del film con le rivolte di Charlottesville, Scappa - Get Out racconta la vicenda di un ragazzo nero che finisce in un vortice inquietante a casa della famiglia della sua ragazza bianca, mentre Black Panther segue le avventure del principe T'Challa indagando le oppressioni delle comunità nere.

Il regista ha spiegato come i riscontri al botteghino piuttosto bassi dei film neri sul mercato abbiano influito sul budget del suo lavoro. E ha indicato in Black Panther una svolta, perché si tratta del primo film nero senza star di livello internazionale nel cast principale.

"Sono felice per il successo di Scappa - Get Out, ma è un film che non è costato molto. Per me il film che ha cambiato le carte in tavola è stato Black Panther. Quando sei un regista nero e stai cercando di realizzare un film con uno studio, le cose andavano sempre in un certo modo a causa del mercato straniero. Storicamente si dice 'Beh non possiamo darti tanto budget perché storicamente i film neri non fanno soldi all'estero'. Poi quando Denzel Washington, Will Smith e Sam Jackson iniziarono a vendere all'estero spostarono ulteriormente il concetto, dicendo 'Beh, ci sono delle star in quel film. Se non hai star nel film non farai nulla all'estero'. Ecco, Black Panther non aveva star al suo interno".

Black Panther ha guadagnato oltre un miliardo di dollari al botteghino globale, compreso quello cinese:"Sono curioso di sapere quale sarà la prossima scusa. Le persone vanno a vedere i nostri film, quale sarà la prossima spiegazione?".