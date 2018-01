Black Panther "sold out" alle prevendite dei biglietti, nuova featurette

, sarà un grandissimo giorno per Black Panther. Il cinefumetto deipotrebbe diventare un enorme successo a giudicare dai primi dati dalle prevendite.

Lunedì la Marvel ha dato il via alla prevendita dei biglietti per il film di Ryan Coogler, il risultato è che, nelle sue prime 24 ore, la pellicola ha già venduto più biglietti di Captain America: Civil War, diventando il film dei Marvel Studios con la miglior prevendita di sempre per Fandango.

Deadline afferma che, solitamente, non c'è sempre un collegamento tra prevendite sold out e incassi stratosferici, ma il sito è sicuro che per Black Panther l'incasso sarà enorme e secondo gli analisti potrebbe diventare il più alto opening week-end di sempre nel mese di febbraio, battendo Deadpool (132.4 milioni) e Cinquanta sfumature di grigio (85.1 milioni). Se finirà per incassare quanto un Civil War, questo è ovviamente da vedere, ma sembra proprio che l'hype per Black Panther sia alle stelle; non è un caso che il cinefumetto è stato votato come secondo - dopo Avengers: Infinity War - dei film più attesi in arrivo nel 2018.

Intanto la Marvel continua a promuovere il film: all'interno di questa notizia vi presentiamo una nuova featurette dalla pellicola.