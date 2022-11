Black Panther, Shuri e Namor saranno una coppia in futuro? Reed Richards non è al sicuro

Mentre Ryan Coogler ringraziava I fan di Black Panther Wakanda Forever per il successo ottenuto dal film, la star Tenoch Huerta parlava di argomenti meno aziendali e decisamente più terreni: la possibile storia d'amore tra Namor e Shuri.

In una recente intervista con Rolling Stone, Huerta ha discusso della possibilità che Namor e Shuri diventino una coppia in futuro, a partire dalla complessa relazione che li ha legati durante la storia di Black Panther: Wakanda Forever. Secondo l'attore, anche se i due personaggi sono in disaccordo sulla maggior parte degli argomenti discussi e delle situazioni affrontate, sembrano comunque comprendersi e accettarsi a un livello più profondo, in particolare durante la sequenza in cui Namor porta Shuri a Talokan, la capitale del suo mondo sottomarino. Tuttavia, non è detto che questa connessione debba necessariamente evolvere in qualcosa di romantico.

"Non credo che siano legati a livello romantico, penso che la loro connessione sia più umana, intima per così dire. Entrambi affrontano minacce in arrivo da paesi occidentali come gli Stati Uniti e la Francia, a causa del vibranio, a causa delle risorse naturali. Penso che in situazioni difficili si creino relazioni ambigue. È normale. È umano. La loro storia si evolverà in qualcosa di romantico? Questo non lo so. Non era nostra intenzione, ma potrebbe anche succedere nel tempo. La parte bella di questa relazione è che non ha bisogno di essere romantica per essere profonda. Non ha bisogno di essere romantica per essere bella e intima. Si tratta di una connessione tra un uomo e una donna che si muove a diversi livelli di profondità e non deve necessariamente sbocciare in una relazione amorosa. Un po' odio l'amore romantico, posso dirlo? Questi personaggi invece creano qualcosa di...non lo so. Magico, ma non necessariamente romantico".

Insomma, Reed Richards non può ancora tirare un sospiro di sollievo: come saprete, nei fumetti Namor ha avuto una relazione con Sue Storm, la Donna Invisibile, destabilizzando gli equilibri dei Fantastici Quattro: questo arco narrativo tornerà anche nel MCU? Staremo a vedere.

Tra l'altro, ironicamente, Fantastici Quattro uscirà nel giorno di San Valentino, con buona pace di Tenoch Huerta e del suo odio verso l'amore romantico.