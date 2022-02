Black Panther, Sebastian Stan racconta:'Ecco come ho scoperto di essere nel film'

Impegnato nel tour promozionale della serie Hulu, Pam & Tommy, Sebastian Stan ha parlato anche del suo trascorso nel Marvel Cinematic Universe, nel quale interpreta Bucky Barnes. Intervistato da Esquire, Stan ha raccontato in particolare un bizzarro aneddoto che riguarda il suo cameo in Black Panther.

In un video mostrato nel corso dell'intervista si legge:"Sebastian ha appreso che sarebbe stato in Black Panther mentre era al ritiro bagagli con Kevin Feige dopo un volo, con Feige che ne ha parlato con disinvoltura".



Ecco la risposta dell'attore, protagonista della serie con Lily James (sul sito trovate il trailer di Pam & Tommy):"Tutto vero. Penso che fossimo sul set di Captain America: Civil War, e lui ha detto 'Ah sì, comunque ti faremo venire all'inizio della prossima settimana e farai la scena con Ryan Coogler'; è sempre stato così, tra l'altro, è sempre stato sbrigativo. Persino per avere il ruolo in passato lo è stato".



Stan ha parlato anche dell'imminente debutto alla regia della sua co-star Anthony Mackie:"Davvero fantastico, è una delle persone più carismatiche che abbia mai incontrato nella mia vita, qualunque cosa accada ti tirerà su sempre. Penso solo che in un qualsiasi ruolo di leadership sia perfetto".



