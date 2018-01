Black Panther, scopriamo le origini di T'Challa nella nuova featurette del cinecomic

Continua la martellante campagna promozionale dell'attesissimo Black Panther diretto da, e oggi la Marvel ha deciso di rilasciare online una nuova featurette del film con protagonistache ci mostra la origini di Pantera Nera,, re del Wakanda.

Nel video che potete vedere il calce, così, la major ha voluto condividere con i fan le origini del personaggio a fumetti creato nel 1966 dai grandi Stan Lee e Jack Kirby, specialmente per gli appassionati di cinecomic più giovani, essendo Pantera Nera un supereroe meno conosciuto di Iron Man o Captain America.



Black Panther vedrà T'Challa in missione contro uno dei suoi più acerrimi rivali, Erik Killmonger (Michael B. Jordan), che a quanto pare unirà le forze per un piano ancora non meglio compreso con l'Ulysses Klaue di Andy Serkis, già visto in Avengers: Age of Ultron. Nel trailer di Infinity War, inoltre, si è potuto notare come verrà dato molto spazio proprio al Wakanda, magari proprio per la presenza nella Nazione di una delle Gemme dell'Infinito. Il film di Coogler uscirà infatti due mesi prima dell'arrivo del crossover Marvel nelle sale, e sarà quasi certamente molto connesso con l'arrivo di Thanos sulla Terra, proprio come il Thor: Ragnarok di Taika Waititi.



Vi ricordiamo che Black Panther vedrà nel cast anche Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett e Forest Whitaker, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 febbraio 2018.