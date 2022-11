Black Panther, lo sceneggiatore rivela: 'Abbiamo pensato a M'Baku per il dopo T'Challa'

La questione dell'eredità di T'Challa ha rappresentato uno dei principali enigmi a cui il Marvel Cinematic Universe ha dovuto trovare una soluzione: la tragica fine di Chadwick Boseman ha messo il franchise nella condizione di pensare urgentemente a un sostituto nel ruolo di Black Panther, valutando ovviamente varie ipotesi plausibili.

Prima di incoronare Shuri come erede dell'indimenticato fratello (a proposito: Letitia Wright si è duramente scagliata contro l'Hollywood Reporter nei giorni scorsi), gli Studios avevano ad esempio pensato di affidare a M'Baku il compito di succedere a T'Challa nel ruolo del protettore del Wakanda, come rivelato dallo sceneggiatore Joe Robert Cole.

"Abbiamo valutato varie idee, abbiamo provato a intuire che direzione avrebbe preso la storia e che direzione avrebbero preso questi personaggi dopo il film. M'Baku è stato sicuramente un nome che abbiamo tenuto in considerazione per un po'. [...] Devi tirare fuori un po' tutte le idee possibili, e poi prendere la decisione che ti sembra la migliore per la storia" sono state le parole dello sceneggiatore a Rolling Stone.

E voi, cosa ne pensate? Credete che M'Baku sarebbe stata una scelta migliore di Shuri o vi ritenete soddisfatti? Diteci la vostra nei commenti! Sempre Letitia Wright, intanto, si è scusata per alcune uscite ritenute no-vax e transfobiche dai fan.