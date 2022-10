Black Panther: Ryan Coogler voleva lasciare la carriera dopo la morte di Chadwick Boseman

Manca ormai sempre meno all'uscita nei cinema del nuovo film del Marvel Cinematic Universe, e ieri abbiamo avuto finalmente modo di vedere il nuovo trailer di Black Panther Wakanda Forever. Ma tutto questo sarebbe potuto andare diversamente, stando a quanto raccontato dal regista Ryan Coogler nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly.

Il regista, infatti, ha confessato che dopo la morte di Chadwick Boseman ha pensato seriamente di abbandonare la carriera da regista. "Ero a un punto in cui pensavo: 'Me ne vado da questo business'", ha dichiarato Coogler. "Non sapevo se sarei riuscito a fare un altro film, [figuriamoci] un altro film su Black Panther, perché mi ha fatto molto male. Mi sono detto: 'Cavolo, come potrei aprirmi a sentirmi di nuovo così?'".

"Stavo riguardando molte delle conversazioni che abbiamo avuto, verso quella che ho capito essere la fine della sua vita", ha aggiunto Coogler. "Ho deciso che aveva più senso continuare".

Ora Black Panther: Wakanda Forever è una realtà e il film è stato realizzato in onore dell'eredità di Boseman, con il regista che ha ribadito di non aver mai pensato di prendere un altro attore per il ruolo di T'Challa.

"Il mio lavoro di regista è fare cose con cui ho un'integrità personale", ha detto Coogler. "Se non credo in quello che sto facendo, mi sarà difficile convincere altre persone a lavorare al meglio. Per fare del loro meglio, devono crederci. Alla fine della giornata, le scelte che facciamo devono sembrarmi veritiere. Quando i registi realizzano cose che non sono veritiere per loro, lo si sente. E io sostengo che quei progetti non hanno alcuna possibilità di funzionare".

Nel corso dell'ultimo trailer assistiamo al cordoglio del Wakanda per il suo re defunto, e ci viene introdotta la nuova Black Panther.

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nelle sale l'11 novembre 2022.