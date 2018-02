Black Panther: Ryan Coogler parla del successo del suo film

In questi giorni non è affatto difficile trovare notizie su. Il film, diretto dae interpretato da, è stato apprezzato dai fan di tutto il mondo e ha raccolto giudizi positivi dalla critica. In meno di una settimana ha incassato 242 milioni di dollari e nel week-end d'apertura ha bruciato ogni record.

Ryan Coogler ha rilasciato alcune dichiarazioni circa i giudizi positivi sul film e ha ringraziato chi gli ha dato sostegno. Su Twitter Coogler ha condiviso una dichiarazione ufficiale sul successo da record di Black Panther tramite i Marvel Studios. Nel lungo messaggio il regista ha analizzato il significato dietro all'impatto culturale che ha avuto il film e ha sottolineato come Black Panther sia stato realizzato da un team pieno di talento:"Sto lottando per trovare le parole giuste per esprimere la mia gratitudine in questo momento ma ci proverò.

Il cinema è uno sport di squadra e il nostro team è composto da persone straordinarie provenienti da tutto il mondo e che hanno creduto in questa storia. In fondo speravamo tutti che la gente venisse a vedere un film su un paese immaginario del continente africano, formato da un cast di discendenza africana. Mai in un milione di anni avremmo immaginato che avesse un impatto così forte. Vedere persone che spendono soldi e tempo per vedere il nostro film e persone di ogni provenienza che scattano foto accanto ai nostri poster, sono cose che commuovono me e mia moglie. Grazie alle persone che hanno comprato il biglietto per vedere il nostro film, alla stampa per aver incoraggiato la gente a vederlo. Ai genitori, ai figli, agli amici. Grazie per aver regalato al nostro team il dono più grande: l'opportunità di condividere questo film, nel quale abbiamo riversato i nostri cuori e le nostre anime".

Black Panther vede nel cast Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.