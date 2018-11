Black Panther: Ryan Coogler non ha ancora iniziato i lavori del sequel

In attesa di conoscere il destino dei protagonisti nel nuovo capitolo di Avengers, una delle certezze del futuro del Marvel Cinematic Universe è sicuramente il sequel di Black Panther, essendo il primo capitolo uno degli stand-alone di maggior successo del franchise.

Parlando con ExtraTV, dopo aver ricevuto il suo Visionary Award agli IndieWire Honors, il regista Ryan Coogler ha confermato di non essere ancora al lavoro sul secondo capitolo. Come ricorda Comicbook.com, alcuni report hanno indicato che Marvel Studios hanno intenzione di commissionare la sceneggiatura del film per l'anno prossimo, in modo da iniziare la produzione a fine 2019 o inizio 2020. Lo studio non ha ancora fornito informazioni ufficiali a riguardo.

Per il momento, anche a cause dell'aura di mistero che circonda il prossimo film degli Avengers, le uniche uscite ufficiali del MCU sono Captain Marvel l'8 marzo 2019, Avengers 4 (titolo provvisorio) il 3 maggio 2019, e Spider-Man: Far From Home il 5 luglio 2019.

Fin dalla sua uscita, Black Panther è diventando uno dei film di maggior successo del MCU, firmando il terzo più grande incasso domestico di sempre con oltre 700 milioni di dollari. Visto anche il generale apprezzamento della critica, i Marvel Studios hanno deciso "spingere" il film per ben 16 nomination ai prossimi Premi Oscar.