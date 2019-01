Black Panther e Roma sono i film meglio recensiti dell'anno secondo Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes ha annunciato i vincitori dei 2018 Golden Tomato Awards, una raccolta delle pellicole e delle serie TV meglio recensiti nel corso dell'anno appena trascorso. Per quanto riguarda il cinema, a trionfare nelle categorie "Wide Release" e Limited "Release" sono stati Black Panther e Roma.

Il cinecomic diretto da Ryan Coogler ha raggiunto un punteggio di 97% su un totale di 447 recensioni, mentre l'intimo film di Alfonso Cuarón, che si è aggiudicato il Leone d'Oro al festival del cinema di Venezia e il Golden Globe per il miglior film straniero, ha raggiunto uno score del 96% a fronte di 312 recensioni.

Se vi state chiedendo perché non sono stati premiati film che hanno ottenuto un perfect score (100%) come Leave No Trace, ricordiamo che i premi sono assegnati anche sulla base del totale delle review.

Di seguito trovate la lista completa dei vincitori:

Migliori film e serie TV

Miglior film Wide Release – “Black Panther”

Miglior film Limited Release – "Roma”

Miglior Debutto alla Regia – "A Star Is Born”

Miglior film in Lingua Spagnola – Roma”

Miglior film Australiano – "Sweet Country”

Miglior film Nritannico – "Paddington 2″

Migliore serie TV Esordiente – “Homecoming"

Miglior Ritorno di una serie TV – "Atlanta: Robbin’ Season”

Migliori film per genere

Miglior film d'Azione/Avventura – “Mission Impossible: Fallout”

Miglior film Animato – “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Miglior film Commedia – “Eighth Grade"

Miglior film tratto da un Fumetto o Graphic novel – “Black Panther”

Miglior Documentario – “Won’t You Be My Neighbor?”

Miglior film Drammatico – “Blackkklansman”

Miglior film in lingua straniera – “Roma”

Migliore film Horror – “A Quiet Place”

Migliore film per famiglie – “Paddington 2”

Migliore film Musical o Musicale – “A Star Is Born”

Miglior film Romantico – “Crazy Rich Asians”

Miglior film di Fantascienza/Fantasy – “Sorry to Bother You”

Miglior Thriller – “Widows”

Miglior Western – “The Rider”

Migliori serie TV per genere

Miglior serie Comedy – “Barry” Stagione 1

Migliore speciale di una serie Comedy – “Hannah Gadsby: Nanette”

Migliore Docuserie – “America to Me” Stagione 1

Miglior serie Drama – “Cobra Kai” Stagione 1

Migliore serie Horror – “The Terror” Stagione 1

Migliore Miniserie o Serie Antologica – “Sharp Objects”

Miglior serie di Fantascienza/Fantasy – “Doctor Who” Stagione 11

Miglior serie Supereroistica – “Daredevil” Stagione 3

Migliore serie Thriller – “Homecoming” Stagione 1

Migliore Film Televisivo – “The Tale”