Black Panther: rivelata la possibile durata, l'uscita del trailer finale e un nuovo video!

Potremmo avere finalmente notizia della durata del prossimoin uscita a breve, Black Panther , in sala a partire dal 16 febbraio prossimo. Inoltre, ci sono indizi su quando verrà rilasciato il trailer finale del film. Un nuovo footage, nel frattempo, lo trovate qui sopra!

Black Panther è il primo film a tema supereroistico che uscirà nel 2018 e adesso abbiamo finalmente diverse informazioni sulla fatica dei Marvel Studios, l'ultima in uscita prima che sia ora di vedere Avengers: infinity War, in sala dal 25 aprile.

Poiché manca solo un mese e mezzo al release del cinefumetto sul Re di Wakanda, è normale pensare che da ora in poi sarà un susseguirsi di immagini, video e poster promozionali. mentre aspettiamo, possiamo dirvi che forse la Event Cinemas potrebbe aver già rivelato la durata di Black Panther, che si attesterebbe, sempre secondo loro, a 2 ore e 15 minuti.

Una durata che potrebbe permettere a T'Challa (Chadwick Boseman), di spiegarci con adeguata accuratezza tutto di lui e del suo avanzatissimo paese africano, Wakanda.

E il trailer finale? Beh, a quanto pare, verrà proposto la prossima settimana, l'8 gennaio, su ESPN, durante l'vento sportivo College Football National Championship.

Sinossi: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Black Panther, al cinema a partire dal 16 febbraio 2018.