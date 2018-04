Black Panther Regna: è il decimo film che ha incassato di più nella storia del cinema

Black Panther continua a regnare al box-office. Sebbene abbia perso la prima posizione dei più visti, il film dicontinua ad incassare molto bene al botteghino di tutto il mondo.

Nelle ultime ore, la pellicola dei Marvel Studios ha superato i 652.5 milioni di dollari in USA diventando il quarto film che ha incassato di più in madrepatria di sempre, superando Jurassic World con 652.3 milioni. Ma non solo: Black Panther è diventato ufficialmente il decimo film ad aver incassato di più nella storia del cinema. A livello mondiale, infatti, si assesta su 1.279 miliardi, superando, dunque, Frozen, che aveva totalizzato 1.276 miliardi.

Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony) e due film sugli Avengers. L'ultimo tassello pre-Infinity War è stato Black Panther, arrivato lo scorso febbraio nei cinema di tutto il mondo