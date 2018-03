Black Panther da record: supera anche Iron Man 3 nel mondo

Il Re del Wakanda a.k.a. Black Panther continua a sorprendere al botteghino di tutto il mondo. Dopo aver superato, in madrepatria, siache, ha superato un altro film nel mondo.

Anche se ha perso la vetta dei più visti a causa di Pacific Rim - La rivolta, Black Panther è diventato ufficialmente il terzo film di supereroi che ha incassato di più nella storia del cinema. La pellicola di Ryan Coogler con Chadwick Boseman si è assestata sui 1.237 miliardi di dollari, superando ufficialmente Iron Man 3 del 2013, che aveva chiuso la sua corsa al botteghino mondiale con 1.214 miliardi.

Superando Iron Man 3, è l'unico film stand-alone prodotto dai Marvel Studios ad aver incassato cosi tanto in tutto il mondo. Davanti a lui soltanto Avengers: Age of Ultron, con 1.405 miliardi, e The Avengers, che aveva chiuso nel 2012 con 1.518 miliardi di dollari in tutto il mondo.

I Marvel Studios possono ritenersi soddisfatti del risultato di Black Panther. In uscita il 25 aprile hanno l'attesissimo Avengers: Infinity War mentre a luglio toccherà ad Ant-Man and the Wasp; solo oggi hanno annunciato l'inizio delle riprese di Captain Marvel in arrivo l'8 marzo 2019. Dopo di loro toccherà ad Avengers 4 (maggio 2019) e a Spider-Man - Homecoming 2 (luglio 2019).