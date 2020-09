Black Panther diventa realtà: il rapper Akon vuole costruire il suo Wakanda in Senegal

"Wakanda forever!" potrebbe presto trasformarsi in "Akon City forever!", visto che il rapper americano ha deciso di costruire una città ispirata al regno di Black Panther. Se pensate che sia uno scherzo sappiate che è già previsto un investimento di ben 6 miliardi di dollari ed è già disponibile un video del progetto.

L'idea era stata annunciata un paio di anni fa, ma ora sembra essere pronta a concretizzarsi, proprio in concomitanza della scomparsa di Chadwick Boseman, celebre attore commemorato dalla Marvel. Il cantante aveva affermato di essersi ispirato proprio al Wakanda per questa sua folle idea, una città futuristica nel cuore del Senegal.

Con il video che trovate qui sopra, Akon ha rivelato che la costruzione inizierà nel 2021, dicendosi fiducioso nella buona riuscita dell'operazione. Il suo intento è quello di creare un ambiente che possa offrire posti di lavoro ai senegalesi e possa accogliere gli afro-americani vittime di discriminazione. Nello specifico, la città sorgerà a Mbodienne, poco distante dalla capitale Dakar e lo stesso artista-imprenditore ha visitato il sito, ricevendo le lodi delle istituzioni locali per la sua scelta di investire in Senegal in un momento così difficile.

Ci vorranno per lo meno 3 anni per la realizzazione, ma una volta terminata Akon City potrà vantare edifici caratteristici ispirati alle tipiche sculture africane, strutture di metallo e vetro, un hotel centrale con camere decorate in onore delle 54 nazioni del continente, studi di musica e un'area dedicata agli studios cinematografici, denominata Senewood.

Non mancheranno poi edifici indispensabili come un ospedale e una stazione di polizia. La nuova Wakanda avrà persino una sua moneta, l'Akoin. Dopo la statua in onore di Chadwick Boseman, pare proprio che sia giunto il tributo definitivo per la produzione Marvel (e per Akon, visto che tutto sembra portare il suo nome...). Cosa ne pensate? L'incredibile progetto riuscirà a dare i risultati sperati?