Black Panther Re del terzo week-end: 500 milioni in madrepatria

Non c'è niente da dire: Black Panther disi sta rivelando una grane macchina da guerra al box-office mondiale, macinando incassi su incassi, e restando in testa al botteghino per la terza settimana di programmazione consecutiva.

In questo terzo week-end, il film dei Marvel Studios ha aggiunto 65.7 milioni di dollari in madrepatria mentre 56.2 milioni a livello internazionale. Questo porta l'incasso in USA a ben 501.1 milioni di dollari: ha superato tale soglia in soli 17 giorni ed è già il decimo film che ha incassato di più in madrepatria di tutti i tempi.

A livello internazionale è a quota 396.6 milioni, per un totale nel mondo di 897.7 milioni. Il film sta per superare la soglia dei 900 milioni nel mondo, diventando il quinto film del Marvel Cinematic Universe a farlo, e sta per superare anche i 400 sul suolo internazionale (ricordiamo che in Cina uscirà soltanto il prossimo week-end).

Al secondo posto si assesta Red Sparrow con Jennifer Lawrence, che guadagna solo una B al CinemaScore portando a casa 17 milioni in madrepatria e 26.5 milioni a livello internazionale. Al terzo posto Il Giustiziere della Notte - Death Wish con 13 milioni e un CinemaScore B+.

Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni per ulteriori sviluppi.