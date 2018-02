Black Panther è il Re del box-office: 387 milioni nel mondo, 218 in USA

I pronostici sempre più al rialzo, a quanto pare, sono stati più che azzeccati. Black Panther è diventato il Re del mese di febbraio, superando di gran lunga il precedente record stabilito da

Nel 2016 la pellicola di Tim Miller incassò 132.4 milioni di dollari, diventato "il film uscito nel mese di febbraio con il più alto opening week-end di sempre". Ora quel titolo spetta a Pantera Nera che, in tre giorni, ne ha portati a casa circa 192. Non solo, la pellicola avrà il lusso del week-end lungo, con il lunedì di festa in madrepatria, il che dovrebbe portare il cinefumetto di Ryan Coogler a totalizzare ben 218.2 milioni di dollari. Stiamo parlando di cifre mostruose considerando anche la tipologia di pellicola (un film stand-alone di origini) e il supereroe coinvolto (di certo, non uno dei pesi massimi).

Nel resto del mondo ne ha già totalizzati 169 di milioni per un totale mondiale di 361 milioni, entro lunedì dovrebbero salire a quota 387 milioni. Tra i mercati chiave i 25.3 milioni della Corea e i 24.8 milioni dell'Inghilterra. Oltre a questi segnaliamo Messico (9.6 milioni), Brasile (9.4 milioni), Australia (9.2 milioni), Francia (7.7 milioni), Indonesia (6.5 milioni), Germania (6.2 milioni), Taiwan (5.6 milioni), Malesia (4.9 milioni), Filippine (4.8 milioni), Thailandia (4.4 milioni), India (3.8 milioni) e Hong Kong (3.6 milioni). Chiude, con soli 3.4 milioni, l'Italia.

Il prossimo week-end il film dei Marvel Studios debutterà nei cinema in Trinidad, Russia, Vietnam, Perù e Venezuela, mentre in Giappone arriverà il 1° marzo e in Cina il 9 marzo.