Black Panther a quota 500 milioni di dollari nel mondo

Black Panther continua la sua scalata al successo, e nella giornata di mercoledì ha aggiunto 14.5 milioni di dollari (il migliore di sempre per i, battendo il primo mercoledì di programmazione dinel 2012 che ne aveva totalizzati 13.6).

Sempre mercoledì ne ha portati a casa 14.5 dai mercati internazionali, per un totale nel mondo di 29 milioni. Questo porta la cifra in madrepatria a ben 277.5 milioni di dollari e quella nel resto del mondo di 213.6, per un totale globale di 491.1 milioni. Black Panther supererà i 500 milioni di dollari nella giornata di oggi, dunque, a soli nove giorni dall'uscita nelle sale cinematografiche. Quest'oggi la Walt Disney Pictures, inoltre, supera il miliardo al box-office per l'annata 2018 soltanto dopo 52 giorni.

Il cinefumetto dei Marvel Studios potrebbe diventare il film di supereroi che ha incassato di più in USA e ha ottime chance di superare il miliardo a fine corsa; il CinemaScore A+ dovrebbe aiutare.

Tra i mercati chiave - con dati aggiornati - i 29.5 milioni della Corea e i 30.4 milioni dell'Inghilterra. Oltre a questi segnaliamo Messico (11.6 milioni), Brasile (12.5 milioni), Australia (11.6 milioni), Francia (10.3 milioni), Indonesia (7.6 milioni), Germania (7.2 milioni), Taiwan (8.5 milioni), Malesia (6.2 milioni), Filippine (5.8 milioni), Thailandia (5.4 milioni), India (5.5 milioni) e Hong Kong (5.3 milioni). Chiude, con soli 4.3 milioni, l'Italia.