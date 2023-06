Black Panther, quando rivedremo Shuri nell'MCU? Risponde Letitia Wright

Uno degli archi narrativi più sorprendenti del Marvel Cinematic Universe è senza dubbio quello che riguarda Shuri, interpretata da Letitia Wright. Intervistata sul suo nuovo film Surrounded, Wright è stata interpellata anche sul futuro del suo personaggio all'interno del franchise MCU e sulla possibilità di rivederlo in un progetto.

"Non mi sono informata. Lo saprò non appena lo saprete voi" ha dichiarato l'attrice di Black Panther.

Ad inizio anno, intervistata da Variety, Wright aveva spiegato:"Abbiamo appena passato due anni fantastici per far uscire il film al cinema e tutti noi ci siamo uniti per sostenerlo. Abbiamo bisogno di una piccola pausa, dobbiamo riorganizzarci e Ryan [Coogler] deve tornare in laboratorio, quindi ci vorrà un po', ma sono davvero entusiasta che ve ne rendiate conto".



Dopo il grande successo di Black Panther e l'addio prematuro a Chadwick Boseman, interprete di Re T'Challa nel primo film e scomparso a causa di una malattia, lo scorso anno è stato distribuito nelle sale Black Panther: Wakanda Forever, sequel diretto nuovamente da Ryan Coogler, alla regia anche del primo capitolo. Nei giorni scorsi l'MCU è stato scosso dalle accuse di aggressione a Tenoch Huerta, uno dei protagonisti dell'ultimo film.



Letitia Wright ha partecipato ad entrambi i progetti e potrebbe tornare anche in un ipotetico terzo film del franchise MCU.

Sul nostro sito trovate la recensione di Black Panther: Wakanda Forever.