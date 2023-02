Black Panther, il provino di Dominique Thorne per Shuri in un video con Chadwick Boseman

Prima di virare su Riri Williams, Dominique Thorne provò a proporsi come Shuri del Marvel Cinematic Universe: in occasione del primo Black Panther l'attrice che avremmo poi ritrovato in Wakanda Forever sostenne infatti un provino per il ruolo che finì poi a Letitia Wright, come mostratoci da un video apparso in rete in queste ore.

Mentre Black Panther: Wakanda Forever fa registrare il miglior esordio di sempre su Disney+, infatti, Thorne appare in un breve filmato che la vede impegnata a recitare alcune linee di dialogo della principessa del Wakanda di fronte all'uomo che di Black Panther sarebbe diventato volto e simbolo, Chadwick Boseman.

Si tratta di poche battute scambiate tra i due attori, che ci lasciano farci un'idea di come sarebbe stata una Shuri interpretata dall'attrice che in Black Panther: Wakanda Forever ci si è invece parata davanti indossando l'armatura di Ironheart: pochi istanti che non possono non suscitare una certa commozione, pensando a come Thorne abbia quantomeno avuto modo di conoscere Boseman prima della sua tragica scomparsa.

Cosa ne dite? Vi sarebbe piaciuta una Shuri interpretata da Dominique Thorne o pensate che Letitia Wright si sia rivelata la scelta migliore? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di casting, intanto, una star di Black Panther ha ammesso di sperare in Kate Winslet per il futuro del franchise.