Black Panther, la proposta di un fan su Reddit: 'T'Challa dovrebbe morire di cancro'

Per i Marvel Studios si avvicina il momento di affrontare il discorso relativo al destino di T'Challa nel Marvel Cinematic Universe: Black Panther: Wakanda Forever sarà il film a cui toccherà far fronte alla scomparsa di Chadwick Boseman, ma ancora oggi non si hanno notizie ufficiali sulla strada che Kevin Feige e soci vorranno intraprendere.

Mentre Andy Serkis assicura che l'MCU onorerà la memoria di Chadwick Boseman, infatti, i fan non smettono di cercare soluzioni al problema che non ledano la dignità e il ricordo dell'amatissimo attore di Ma Rainey's Black Bottom: a tal proposito, proprio in queste ore è stata avanzata su Reddit una proposta alquanto controversa.

"La spiegazione della sua morte dovrebbe essere semplice: [T'Challa] è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro, comportandosi da eroe fino alla fine. Non ci si deve vergognare a farlo morire in questo modo, si renderebbe ancora più chiaro quanto Chadwick Boseman fosse un eroe tanto sullo schermo quanto nella vita reale. Inoltre ciò mostrerebbe come lui sia stato in grado di mostrarsi forte sia come T'Challa che come sé stesso, nonostante il prezzo costato al suo corpo. Infine rappresenterebbe qualcosa su cui molti concordano: Chadwick ha impersonato T'Challa alla perfezione. Lui È T'Challa" si legge nel post di cui sopra.

Cosa ne pensate? Credete che una soluzione del genere possa essere accettabile? Diteci la vostra nei commenti! Per il futuro, intanto, Marvel ha annunciato un progetto sulla giovane Okoye.