Black Panther pronto a battere The Avengers in USA

Come già anticipato nei giorni scorsi, il regno di Black Panther al box-office statunitense dovrebbe finire (ma aspettiamo i risultati di domenica sera!) per via dell'arrivo di

Ma il suo "addio" alla prima posizione non sarà amaro, affatto. Come affermato già da noi nei prossimi giorni, e come rilanciato dal sito Deadline, il cinefumetto dei Marvel Studios dovrebbe incassare circa 17 milioni di dollari in questo week-end di programmazione, il che lo porterebbe a ben 631.2 milioni di dollari in madrepatria.

Un risultato incredibile per il film di Ryan Coogler che, in questo modo, batterà il record detenuto da The Avengers che, nel 2012, si era assestato in madrepatria a fine corsa con 623 milioni di dollari.

Ricordiamo che nel mondo è a quota 1.2 miliardi di dollari e, anche se difficilmente batterà i 1.5 milioni di The Avengers, possiamo affermare che è un risultato al di là delle più rosee aspettative per i Marvel Studios che possono contare, in questo modo, in un nuovo franchise di successo.

Noi rivedremo il personaggio di Pantera Nera nell'attesissimo Avengers: Infinity War, in uscita il prossimo 25 aprile in Italia, mentre la Marvel ha già annunciato di star lavorando ad un sequel del film stand-alone sull'eroe del Wakanda.