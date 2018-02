Black Panther: pronostici al rialzo per il film, primi dettagli sulle scene tagliate

L'acclamato Black Panther sta per debuttare nei cinema di tutto il mondo, ed i pronostici d'incasso sono al rialzo. Dato l'hype e le prevendite da record, gli analisti prevedono unin USA incredibile di almeno 165 milioni di dollari.

Per intenderci, IMAX ha annunciato che le prevendite del film, anche nei loro circuiti, sono molto più alti di qualsiasi altro film dei Marvel Studios uscito fino ad oggi. Se tutto questo porterà ad un incasso stellare, è soltanto da vedere, ma c'è da dire che il film dedicato a Pantera Nera sta iniziando la sua corsa al botteghino con il piede giusto.

Intanto inevitabili già le descrizioni delle scene tagliate della pellicola. La prima non è stata nemmeno girata e avrebbe visto protagonista la famiglia di Nakia (Lupita Nyong'o). "Ero innamorato del Wakanda, e volevo esplorarla ancora di più" ha spiegato Ryan Coogler "C'era questa scena in cui Nakia rientra a casa e incontra la famiglia, ma era una sequenza che non trovava posto nel film e l'abbiamo eliminata. Guardando il montaggio finale, non avrebbe trovato posto. Se l'avessimo girata, l'avremmo comunque tagliata".

Un altro elemento tagliato, secondo Screenrant, sarebbe un possible flirt omosessuale tra i personaggi di Okoye e Ayo, completamente assente nella versione finale. Eppure, intervistato a riguardo, il co-sceneggiatore Joe Robert Cole non ricorda questa particolare sequenza: "Probabilmente ho un vuoto di memoria e non ricordo. Ma non abbiamo mai scritto un arco narrativo andando a esplorare quel tema, quindi non so".