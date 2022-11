Black Panther, il produttore avverte: 'Bisognerà aspettare alcuni anni per gli X-Men'

La nostra teoria sulla Saga dei Mutanti ha appena guadagnato qualche punticino in più: in una recente intervista promozionale per Black Panther: Wakanda Forever, infatti, il produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha anticipato che passeranno alcuni anni prima di vedere gli X-Men nel MCU.

Parlando del rapporto tra il Wakanda e i mutanti - in particolare di Tempesta degli X-Men, che nei fumetti è stata moglie di Black Panther e regina del Wakanda, ma anche della versione MCU di Namor interpretata da Tenoch Huerta, già ufficialmente confermata come mutante - Moore ha spiegato che i Marvel Studios non sono ancora pronti per introdurre gli X-Men nel MCU.

"Beh, il rapporto di Tempesta con il Wakanda nei fumetti è piuttosto interessante. Ma ovviamente al cinema siamo ancora molto lontani dagli X-Men, direi che manca ancora qualche anno, quindi è difficile prevedere come si evolveranno le cose" ha detto Moore durante un'intervista con ScreenRant. "Ma comunque ci sono ancora molti personaggi appartenenti al Wakanda che non abbiamo introdotto sul grande schermo. Voglio dire, c'è un roster molto lungo, in realtà. Basta pensare ai fumetti di Ta-Nehisi Coates, ha introdotto moltissimi personaggi chiave che sarebbe divertente portare al cinema. Anche tipi come Vibraxas, che in realtà è più legato ai Fantastici Quattro. Ma sì, penso che ci siano molte storie da raccontare su Wakanda".

Al momento, oltre a Namor, anche Kamala Khan alias Ms Marvel è confermata essere una mutante, ma a quanto pare bisognerà aspettare ancora un po' prima di vedere gli X-Men in azione nel MCU. L'unica eccezione probabilmente sarà il ritorno di Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool 3, un film che arriverà a cavallo tra la fine della Fase 5 e l'inizio della Fase 6 del MCU, comunque nel bel mezzo della Saga del Multiverso.

Black Panther: Wakanda Forever arriva domani 9 novembre nei cinema italiani. Continuate a seguirci per tutti gli approfondimenti sul nuovo film Marvel.