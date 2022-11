Black Panther, probabile standalone su Namor? Tenoch Huerta: 'Vorrei, ma...'

Ad un giorno dall'uscita del sequel di Black Panther: Wakanda Forever (il 9 Novembre) l'incontenibile entusiasmo dei fan viene alimentato ulteriormente dalla recente uscita di un'ultima clip esclusiva di Wakanda Forever, alla quale si aggiunge la notizia di un possibile film interamente dedicato a Namor, nuovo personaggio del franchise.

A desiderarlo fortemente è proprio l'attore che interpreta l'antagonista ( o, come definito da lui stesso, l'anti-eroe della situazione): Tenoch Huerta. Namor, l' "uomo pesce", signore dei Tolocani, non direbbe di no ad un film da protagonista. A confermarlo è una recente intervista rilasciata dall'attore per Digital Spy: "Vorrei, ma non so. Dipende da quello che Kevin Feige vuole fare. Dipende dall'incasso del film. Dipende dal pubblico, e da quanti biglietti vengono comprati. Quindi, per favore: compratene tanti".

Ci sarebbero dunque le premesse giuste per un possibile sequel sul dio dei mari, ma tutto dipende dal box office. Sicuramente sarebbe interessante approfondire il suo profilo, di cui già se ne teme l'esistenza. A renderlo davvero pericoloso è l'ideale che lo guida: salvare il suo popolo ad ogni costo. Un obiettivo simile e una potenza incredibile (pensate alla grandissima inondazione mostrata nella clip sopracitata) farebbero tremare anche... gli Avengers.

Perché proprio gli Avengers? In un'intervista recente per Marvel.com Ryan Coogler ha affermato che Namor è forte tanto quanto Thor e Hulk. Namor è incredibile: sa muoversi in acqua (luogo dove è più potente) e anche sulla terra ferma. Oltre ad essere 'padrone dell'acqua', è anche in grado di dominare gli altri elementi. Insomma, farà tremare (o annegare) tutti.

Secondo voi Namor dovrebbe avere un film tutto suo? Fatecelo sapere nei commenti!