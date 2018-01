Black Panther: i primi commenti della stampa americana promuovono appieno il cinecomic

Il film è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda dopo la morte di suo padre, il re di Wakanda, per succedergli al trono e prendere il suo posto come legittimo re. Ma quando un vecchio e potente nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un tremendo conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo. Costretto ad affrontare tradimenti e pericoli, il giovane re dovrà radunare i suoi alleati e scatenare tutto il potere di Black Panther per sconfiggere i suoi nemici, mantenere Wakanda al sicuro e preservare lo stile di vita del suo popolo.

So much love for Black Panther. The exploration of Wakanda is phenomenal, Erik Killmonger is unquestionably one of Marvel's best villains, and manages to be both fun and dramatic. Can't wait to see it again! pic.twitter.com/46fRrYKuul — Eric Eisenberg (@eeisenberg) 30 gennaio 2018

so... W-O-W#BlackPanther is freaking amazing. The cast, the visuals, the soundtrack, I genuinely loved it, and I need to see it again. Hopefully Ryan Coogler returns for the sequel, because he is a genius. 👊🏿#WakandaForever pic.twitter.com/XxOBmZyBJf — 🅺🆁 (@Hellkr1) 30 gennaio 2018

#BlackPanther is simply awesome. Extremely bold and as touching as it is thrilling, it boasts GOT-style intrigue, crazy innovative action and a deep bench of memorable characters. Top 5 all-time Marvel movie, easy. More later. pic.twitter.com/mmz8Nuf1sy — Brian Truitt (@briantruitt) 30 gennaio 2018

#BlackPanther takes its time to find its footing, but once it does, it’s absolutely one of a kind. I’ve never cried during a Marvel movie until now — Alex Marzoña (@AlexMarzona) 30 gennaio 2018

#BlackPanther is exceptional - the James Bond of the MCU. You've seen nothing like this in a superhero movie - it's bold, beautiful & intense, but there's a depth & spiritualness that is unlike anything Marvel has ever done. It's 100% African & it is dope af. pic.twitter.com/Z77IjnIjf2 — ErikDavis (@ErikDavis) 30 gennaio 2018

Shuri was a breath of fresh air. It was so awesome to see a young black girl be the brains of the team. She had great comedic timing as well. 🙌🏾🔥 #BlackPanther pic.twitter.com/5k28hTG506 — Geeks of Color (@GeeksOfColor) 30 gennaio 2018