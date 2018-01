Black Panther: previsto un esordio da 120 milioni di dollari!

Dopo aver registrato il sold out nelle prevendite dei biglietti, secondo gli analistipotrebbe registrare un esordio simile a quello di

Il cinecomic di Ryan Coogler è sorprendentemente uno dei più attesi dai fan Marvel, anche per via di una campagna marketing attenta e intelligente e per il coinvolgimento di nomi di spicco quali appunto il regista dietro il successo di Creed e una punta di diamante come Kendrick Lamar alla produzione della soundtrack ufficiale.

Box Office Pro ha recentemente aggiornato le sue stime d’incasso per il film, che adesso prevedono un esordio di ben 120 milioni di dollari, contro i 90 milioni inizialmente stimati. Se il dato dovesse essere confermato dai fatti, si tratterebbe del secondo film standalone a superare la barriera dei 100 milioni all’esordio dopo quello fatto registrare da Spider-Man: Homecoming di Jon Watts, il quale arrivò a 117 milioni nel suo primo weekend di programmazione.

Di seguito, una lista dei precedenti film standalone Marvel che sancivano il primo capitolo del relativo supereroe nell’Universo condiviso.

Iron Man - $98 million

- $98 million Captain America: Il primo vendicatore - $65 million

- $65 million Thor - $65 million

- $65 million Guardiani della Galassia : $94 million

: $94 million Doctor Strange - $85 million

Sinossi: Tornato a casa dopo la morte di suo padre, T'Challa sale al trono come nuovo re del Wakanda. Tuttavia, quando due nemici si alleano per detronizzarlo, T'Challa è costretto a indossare le vesti di Pantera Nera e allearsi con la CIA e le Dora Milaje, le forze speciali del Wakanda, per salvare il suo paese e il mondo intero.

Black Panther, con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o e Martin Freeman, uscirà nelle sale italiane il prossimo 16 febbraio.