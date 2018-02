Black Panther potrebbe diventare il film di supereroi che ha incassato di più in USA

Black Panher sta superando tutte le aspettative al box-office. La pellicola deista andando estremamente bene al botteghino, e grazie al CinemaScore A+ sta contando anche in un'ottima tenuta.

Dopo l'ottimo esordio al box-office statunitense nei primi quattro giorni di programmazione, Black Panther ha ottenuto anche un grandissimo risultato nella giornata di martedì superando La Bella & La Bestia dello scorso anno e i 17.6 milioni di dollari di The Avengers nel 2012, portando a casa altri 21.07 milioni. Certo non sono i 37.3 milioni incassati nel primo martedì di programmazione da Star Wars - Il Risveglio della Forza, ma il cinefumetto ha incassato già 263.2 milioni di dollari in madrepatria in soli cinque giorni, un dato che The Avengers nel 2012 incassò nell'arco di nove giorni!

Secondo gli analisti entro venerdì dovrebbe superare i 300 milioni di dollari e nel secondo week-end potrebbe incassare tra i 104 ed i 109 milioni. Secondo molti, Black Panther potrebbe superare The Avengers a fine corsa e diventare il film di supereroi che ha incassato di più in madrepatria. Ovviamente sarà interessante vedere quanto Avengers: Infinity War totalizzerà a maggio.

Per ora Black Panther si sta rivelando un enorme successo di pubblico e critica, ed un sequel è quasi scontato. A questo punto la Marvel potrebbe annunciarlo prossimamente.