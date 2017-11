Black Panther: il personaggio di Shuri è il più importante del film

, il cinefumetto dei Marvel Studios incentrato sul personaggio di Pantera Nera - ed in arrivo a febbraio -, anche se avrà per protagonista il supereroe interpretato da, vedrà Shuri come "personaggio più importante" della pellicola di

Dopo aver parlato della nazione del Wakanda, Chadwick Boseman ha spiegato come il personaggio di Shuri, interpretata da Letitia Wright, sia importantissimo nel cinefumetto della Marvel.

"Il suo ruolo è il più importante" spiega l'attore protagonista "Nei fumetti, T'Challa è uno scienziato ed un re, ma sua sorella Shuri è la maga della scienza. E' quella con il dono. E' la Tony Stark del Wakanda. E' spiritosa, divertente, cool. Anche T'Challa è bravo nella scienza, ma è lei il mago. Ripeto è anche lui uno scienziato, ma lei è il ministro della tecnologia.".

"Se qualcuno pensa che non ci sia spazio per le donne nel campo della tecnologia, dopo aver visto il film non ci saranno più dubbi" conclude.