Black Panther: il personaggio di Everett K. Ross si ispira a Chandler di Friends!

è un membro della CIA che abbiamo visto in Captain America: Civil War. il suo personaggio è interpretato da Martin Freeman e la versione che vedremo di lui in Black Panther pare sarà molto ispirata dal personaggio di Chandler in Friends!

Christopher Priest, che ha creato il personaggio, ha detto di averlo pensato proprio ispirandosi a Chandler Bing (Matthew Perry) della popolare sitcom degli anni '90, Friends. Parlando con Vulture, Priest ha riportato alla mente un momento specifico di Friends, che si riferisce all'episodio dal titolo “The One with the Blackout” :

“Rispettato e di successo, Bing, nondimeno, era un vero e proprio pesce fuor d'acqua."

Freeman, che interpreta il ruolo, ha per l'appunto precedentemente rivelato che, in Black Panther, lui avrà un rapporto difficile con T'Challa (Chadwick Boseman), "pacifico sì, ma non facile".

Sinossi di Black Panther: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Black Panther arriva in sala in Italia il 14 febbraio 2018.