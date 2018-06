Black Panther: per Kevin Feige è il miglior film dei Marvel Studios

In una recente conferenza, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha indicato quello che secondo lui è il loro miglior prodotto, e no, non si tratta di Avengers: Infinity War.

Intervenuto alla Produced By Conference, Feige ha ricoperto di complimenti Ryan Coogler per il suo lavoro su Black Panther, affermando come la pellicola in questione da considerare la migliore uscita sotto l’egida dei Marvel Studios e di come abbia contribuito a migliorare lo stesso studio.

“Ryan Coogler è un talento unico. Gli ho detto che secondo me ha realizzato il nostro miglior film e che ci ha resi migliori come casa di produzione”.

Per quanto riguarda l’annunciato sequel, Ryan Coogler avrebbe intenzione di introdurre un bel po' di nuovi personaggi e uno di questi - potenzialmente il villain - potrebbe avere il volto dell'attore Donald Glover. Il sito afferma che Coogler avrebbe incontrato Glover per parlare della possibilità ma, al momento, non c'è alcuna trattativa in corso. Glover non è nuovo al mondo di Black Panther, avendo contribuito come ghost writer alla sceneggiatura del primo episodio (infatti viene ringraziato alla fine dei titoli di coda). Non è chiaro se ciò avverrà, comunque, visto che l'attore ha già dato il volto al personaggio di Aaron Davis in Spider-Man: Homecoming del 2017.

Black Panther è disponibile nei formati home video e in digitale.

Sinossi: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."