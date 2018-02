Black Panther: Brie Larson consiglia molto caldamente di vedere il film!

La protagonista di Captain Marvel, Brie Larson, è l'ultima, in ordine di tempo, a consigliare ai fan di vedere, e lo fa con moltissima convinzione, via social.

La caption del suo tweet infatti recita: "Brie Larson ✔ @brielarson Una delle cose migliori che potete fare per voi stessi e per le persone che amate è andare a comprare qualche biglietto per #BlackPanther. So bene che è costoso andare al cinema, ma per questo film vale la pena. Impatterà le vostre vite profondamente e per sempre."

Il Premio Oscar Larson si unirà ufficialmente all'MCU quando debutterà nei panni di Carol Danvers aka Captain Marvel. Al momento però, mentre le riprese della sua pellicola sono in corso, la bella attrice ha creduto importante spingere verso la visione di questo cinecomic su Wakanda, il primo su un supereroe di colore, interamente dedicato alla meravigliosa storia di T'Challa e della sua iper-tecnologica nazione

Oltre alla Larson, anche Donald Glover, Chloe Bennett, Clark Gregg, Laura Harrier, e Tessa Thompson hanno (come molti altri membri della famiglia Marvel), espresso supporto alla pellicola e la Bennett l'ha addirittura chiamato un "fenomeno culturale".



"Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Black Panther è uscito in Italia 2 giorni fa, siete già andati a vederlo?