Black Panther: parla Forest Whitaker, nuova clip, anche i The Weeknd nella soundtrack?

stanno continuando la campagna promozionale di Black Panther , ed infatti ha diffuso in rete la prima clip ufficiale dalla pellicola - che vi proponiamo comodamente in calce alla notizia.

In questa esclusiva clip, vediamo un inseguimento in auto con T'Challa a.k.a. Pantera Nera (Chadwick Boseman) aiutato da sua sorella Shuri (Letitia Wright). La clip mostra una delle sequenze più acclamate dai trailer. Potete visionarla in questa notizia.

Intanto Forest Whitaker, che fa parte del cast di Black Panther, ha elogiato la pellicola e la regia di Ryan Coogler: "E' un film unico, culturale.[...] Ryan è un regista incredibile, capace di inserire delle cose sociali cosi come tanta azione che non ho mai visto in una pellicola del genere. Ci porterà nello spazio e in un mondo simile a quello di James Bond. E' un insieme di cose differenti che vengono insieme in maniera molto più eccitante. La prima volta che lo abbiamo visto, noi del cast... alcuni erano eccitatissimi, alcuni hanno pianto. Penso che la gente in giro per il mondo abbia lo stesso livello di eccitazione".

Qui sotto, invece, un interessante post su Instagram di The Weeknd che mostrano un disegno di Pantera Nera. Che ci sia anche una sua canzone all'interno dell'atteso Black Panther - The Album?