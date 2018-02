Black Panther: parla la famiglia di Jack Kirby, novità dai cinema statunitensi

Black Panther è arrivato nei cinema statunitensi ed ha iniziato la sua corsa al botteghino. La domanda è: cosa sta accadendo in queste ore in USA? Ovviamente è scattata la-mania.

Ma sono due le curiosità più interessanti trapelate in rete in queste ore.

Vista la grandissima richiesta del cinecomic, l'Hollywood Arclight di Los Angeles ha deciso di proiettare soltanto la pellicola in ogni sala a disposizione nel loro cinema. Una mossa incredibile.

Notizia più leggera è capitata all'Atlantic Station Regal in Georgia, Atlanta. Il pubblico, andato a vedere il film di Ryan Coogler, si è beccato... Cinquanta sfumature di rosso! Infatti, per errore, il proiezionista ha sbagliato pellicola ed ha proiettato Cinquanta sfumature di rosso anziché Black Panther. Dopo le prime grida di disappunto, qualcuno ha fatto notare l'errore al cinema che ha immediatamente proiettato la pellicola giusta.

Intanto la famiglia del co-creatore del personaggio, Jack Kirby, ha parlato della pellicola e della reazione dei fan e del pubblico al film, a questo mondo e al personaggio di T'Challa: "Cinquant'anni fa, non avrebbe mai immaginato questa dichiarazione d'amore da parte del pubblico. Parlando del messaggio, era sempre stata la sua intenzione, ma non avrebbe mai pensato di raggiungere un bacino cosi ampio di fan. Mi ricordo quell'anno, prima che debuttasse il personaggio nei fumetti, mi chiese cosa ne pensassi riguardo un supereroe di colore. Mio padre era una persona liberale. Credeva molto nella giustizia sociale e nell'eguaglianza, quindi onestamente pensai che fosse giunto il momento per un supereroe di colore nei fumetti. Perché gli afroamericani non potevano avere il loro supereroe? Mio padre era molto frustato che non ci fosse il giusto riconoscimento, ed è una cosa naturale. So che, per papà, avere i suoi personaggi adattati in maniera più che giusta sul grande schermo è abbastanza. Sia che il suo nome appaia o meno nel film. I Marvel Studios gli hanno dato un credit nei titoli di coda, è stata fantastica. Abbiamo un gran bel rapporto con la Marvel da un po' di anni".