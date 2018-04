Black Panther ora a quota 1 miliardo e 300 milioni di dollari al boxoffice mondiale!

Abbiamo provato ad analizzare la cause di un sorprendente successo come quello di Black Panther in uno speciale appositamente dedicato agli incassi del cinecomic di Ryan Coogler, ma ancora oggi il film con Chadwick Boseman continua a macinare milioni di dollari, crescendo sempre di più.

Già da una settimana, infatti, il film era arrivato al decimo posto dei titoli di maggior incasso nella storia del cinema, ma è in queste ultime ore che Black Panther ha superato di circa 200 mila dollari la soglia del miliardo e 300 milioni, una cifra assolutamente impressionante. Adesso è proprio dietro a Star Wars: Gli ultimi Jedi (1 miliardo e 332 milioni) e davanti a Frozen (1 miliardo e 276 milioni), anche se questi film potrebbero benissimo perdere una posizione con l'uscita nelle sale di Avengers: Infinity War.



Nonostante, poi, Black Panther abbia superato gli incassi di Titanic in patria, il film di James Cameron resta ancora saldo al secondo posto della classifica, preceduto soltanto da Avatar, film che fanno del regista di Terminator il re assoluto del boxoffice mondiale. Per superare Avatar e scalzarlo dal trono, infatti, uno dei prossimi blockbuster in uscita dovrebbe riuscire a incassare la bellezza di 2 miliardi e 788 milioni di dollari, un traguardo difficilmente raggiungibile.