Black Panther: online due nuovi spot e confermata la durata del cinecomic

”. È con questo invito che il sovrano di Wakanda incita il suo team a dimostrare di che pasta siano fatti gli abitanti del regno nordafricano. Armi tecnologiche, inseguimenti mozzafiato ed un popolo chiamato alla battaglia. Questo e molto altro ancora nei nuovi video promozionali del film su

Prima di lasciarvi alla visione degli spot vi segnaliamo che la durata ufficiale del lungometraggio è indicata a 134 minuti di proiezione, un minutaggio che, in quanto a durata, colloca il film al sesto posto nella lista dell’Universo Cinematografico Marvel.

Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda dopo la morte di suo padre, il re di Wakanda, per succedergli al trono e prendere il suo posto come legittimo re. Ma quando un vecchio e potente nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un tremendo conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo. Costretto ad affrontare tradimenti e pericoli, il giovane re dovrà radunare i suoi alleati e scatenare tutto il potere di Black Panther per sconfiggere i suoi nemici, mantenere Wakanda al sicuro e preservare lo stile di vita del suo popolo.

Diretto da Ryan Coogler (Creed - Nato per combattere), scritto a quattro mani dal regista Coogler e da Joe Robert Cole, prodotto dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, Black Panther vede il ritorno di Chadwick Boseman nei panni di T’Challa. Il cast del film comprende inoltre l’attore Michael B. Jordan (Erik Killmonger), l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Martin Freeman (Everett K. Ross), Daniel Kaluuya (W’Kabi), la candidata all’Oscar Angela Bassett (Ramonda), il premio Oscar Forest Whitaker (Zuri) e Andy Serkis (Ulysses Klaue / Klaw).

Black Panther sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Walt Disney Studios Motion Pictures il 14 febbraio.