Black Panther: un nuovo standee cinematografico è online

Dopo la serie di character poster dedicati a Black Panhter , ecco arrivare in rete un nuovo standee cinematografico che mostra i vari personaggi con, al centro, ovviamente,. Lo trovate dopo il salto.

Ryan Coogler, già regista di Creed - Nato per combattere, dirige il cinecomic prodotto dai Marvel Studios da una sceneggiatura firmata da lui insieme a Joe Robert Cole.

Chadwick Boseamn riprende i panni di T'Challa/Pantera Nera dal precedente Captain America - Civil War, mentre Michael B. Jordan sarà il villain: Erik Killmonger. Dai precedenti film tornano anche Martin Freeman (che in Captain America: Civil War interpretava Everett K. Ross) e Andy Serkis (che ha debuttato nei panni di Ulysses Klaue in Avengers: Age of Ultron).

Nel cast anche Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Forest Whitaker e Angela Bassett.

Arriva a febbraio.