Black Panther di nuovo Re del week-end: 700 milioni a livello mondiale

Black Panther , come anticipato in questi giorni, ha avuto un calo del solo 47% nel suo secondo week-end di programmazione inincassando altri 108 milioni di dollari in madrepatria.

In USA Black Panther si assesta sui 400 milioni di dollari incassati in soli dieci giorni di programmazione, diventando il film dei Marvel Studios più veloce a totalizzare tale cifra (The Avengers, nel 2012, ci impiegò quattordici giorni). Il film su Pantera Nera è anche il quarto film della storia ad incassare 100 milioni nel suo secondo week-end di programmazione insieme a The Avengers, Jurassic World e Star Wars - Il Risveglio della Forza.

A livello internazionale ne ha incassati altri 83.8, per un totale di 304 milioni. A livello mondiale il film è già a quota 704 milioni di dollari.

Tra i mercati chiave - con dati aggiornati - i 36 milioni della Corea e i 41.2 milioni dell'Inghilterra. Oltre a questi segnaliamo Messico (17.5 milioni), Brasile (18.6 milioni), Australia (17.4 milioni), Francia (15 milioni), Indonesia (9.7 milioni), Germania (11 milioni), Taiwan (10.6 milioni), Malesia (8 milioni), Filippine (7.4 milioni), Thailandia (6.7 milioni), India (7.5 milioni) e Hong Kong (6.9 milioni). Chiude, con soli 6.2 milioni, l'Italia. Il prossimo week-end il cinecomic debutterà in Giappone mentre in Cina arriverà il 9 marzo.