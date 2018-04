Black Panther: un nuovo grafico mostra tutti i record infranti dal cinecomic

La Marvel ha diffuso un’immagine di un grafico che mostra nel dettaglio tutti i record battuti da Black Panther, cinecomic campione d’incassi a livello mondiale.

Black Panther, ormai al termine della sua corsa al box-office, è da considerarsi uno dei più grandi successi partoriti dalla Marvel, che infatti ha deciso di mettere per iscritto tutti i record infranti dal film di Ryan Coogler.

Al momento della sua lavorazione, in pochi avrebbero previsto che la pellicola con Chadwick Boseman avrebbe incassato la bellezza di 1.3 miliardi di dollari, soprattutto perché si trattava del primo film standalone sul personaggio, oltretutto nemmeno uno dei più celebri nel panorama fumettistico della Marvel. I record infranti dalla pellicola, unica nel suo genere, sono innumerevoli e sono tutti raccolti nel grafico diffuso dalla casa di produzione e che potete visualizzare comodamente qui sotto, in calce alla news.

Naturalmente, per chi non vede l’ora di rivedere il personaggio di T'Challa non resta che accorrere in sala il prossimo 25 aprile, giorno dell’uscita di Avengers: Infinity War.

Sinossi: Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.