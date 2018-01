Black Panther, la nuova immagine ufficiale mostra un appuntamento tra T'Challa e Naika

Con il 2017 ormai alle spalle, lacontinua la martellante campagna promozionale dell'attesissimo Black Panther dirilasciando quest'oggi una nuova immagine ufficiale con protagonisti

Nella foto che trovata in calce è così possibile ammirare i due attori nei rispettivi panni di T'Challa/Black Panther e Nakia durante quello che sembra un vero e proprio appuntamento galante. L'immagine è stata rilasciata per augurare a tutti i fan un felice 2018, anno che vedrà come prima uscita dei Marvel Studios proprio il film stand-alone dedicato all'eroe del Wakanda.



Black Panther vedrà proprio T'Challa in missione contro uno dei suoi più acerrimi rivali, Erik Killmonger (Michael B. Jordan), che a quanto pare unirà le forze per un piano ancora non meglio compreso con l'Ulysses Klaue di Andy Serkis, già visto in Avengers: Age of Ultron. Nel trailer di Infinity War, inoltre, si è potuto notare come verrà dato molto spazio proprio al Wakanda, magari proprio per la presenza nella Nazione di una delle Gemme dell'Infinito. Il film di Coogler uscirà infatti due mesi prima dell'arrivo del crossover Marvel nelle sale, e sarà quasi certamente molto connesso con l'arrivo di Thanos sulla Terra, proprio come il Thor: Ragnarok di Taika Waititi.



Vi ricordiamo che Black Panther vedrà nel cast anche Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett e Forest Whitaker, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 febbraio 2018.