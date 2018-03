Black Panther non molla! T'Challa resta al numero 1 per la quinta settimana consecutiva!

Il cinefumetto Marvel Studios con protagonistanon accenna a perdere posizioni: per la quinta settimana di seguito è saldo al primo posto al box office!

Come avevamo accennato in una news precedente, se avesse mantenuto la prima posizione, Pantera Nera sarebbe diventato il primo film a restare in vetta per così tanto tempo dal 2009, quando uscì Avatar.

Il cinefumetto diretto da Ryan Coogler, secondo le previsioni, dovrebbe concludere la sua quinta settimana di programmazione in sala con 27 milioni, battendo anche Tomb Raider, di Warner Bros. ed MGM, il cui debutto è previsto per 22 milioni di dollari, dopo averne guadagnati 9 venerdì. Inizialmente le previsioni davano l'avventura di Lara Croft a 23/25 milioni al debutto, ma comunque non sarebbe riuscito ad arrivare ai 27 di questa settimana di T'Challa.

Black Panther ha già guadagnato 585 milioni di dollari in nord-america, dopo solamente 29 giorni di programmazione. Se tutto andrà come previsto, alla fine di questo week end, l'eroe Marvel dovrebbe arrivare a superare 1.153 miliardi, che è poi la cifra di chiusura di Captain America: Civil War.

Black Panther è attualmente in programmazione in Italia e il cast della pellicola MCU vede, tra gli altri, Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Angela Bassett, Sterling K. Brown e Andy Serkis.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.

Il prossimo cinecomic in uscita per i Marvel Studios è, come sappiamo tutti, Avengers; Infinity War, che vedremo in Italia a partire dal 25 aprile.