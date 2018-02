Black Panther: Nate Moore e Ryan Coogler sul personaggio di Killmonger

In una nuova intervista con, il regista e co-sceneggiatoree il produttore esecutivosono tornati a parlare dell'acclamato Black Panther , parlando del personaggio di

ATTENZIONE! SPOILER!

Il personaggio di Killmonger, interpretato da Michael B. Jordan, è stato uno dei preferiti dai fan e dal pubblico. Parlandone, Nate Moore spiega: "Penso che Killmonger veda sé stesso come una vittima. E' cosi che si è visto sempre, ed è questo che lo rende tragico, giusto? Quel che il film vuole mostrare è che il suo punto di vista non è sbagliato ma i suoi metodi lo sono. Simpatizzi con lui ma ti rendi conto che non è riuscito a superare questa brutta cosa che gli è capitata da ragazzino e diventare una brava persona. E' diventato cattivo a causa di quello, la vendetta l'ha consumato a tal punto da renderlo un killer e un assassino di massa. In maniera piuttosto interessante, T'Challa fa la scelta opposta alla fine di Captain America: Civil War. Quando si confronta con Zemo, decide di non fare quello che, credo, Killmonger avrebbe fatto immediatamente. Sono due lati della stessa medaglia. Quel che credo sia ancora più bello - e Ryan Coogler è stato fantastico in questo - è quando un eroe prende la lezione dal cattivo e cambia il suo comportamento a causa di questa esperienza. E' veramente potente".

Per chi ha visto Black Panther, sa che alla fine Killmonger decide di lasciarsi morire anziché essere curato e arrestato, e Ryan Coogler afferma che ha deciso sin dal primo istante che sarebbe morto: "Abbiamo deciso immediatamente che sarebbe morto, non è una decisione su cui siamo tornati sopra. La sua fine è identica in ogni stesura del copione.".