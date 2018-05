Black Panther: Nate Moore su Klaue, Infinity War ed il futuro del personaggio

Black Panther sta per arrivare sul mercato home video, ed il produttore esecutivo Nate Moore ha parlato di numerosi punti riguardanti il cinecomic Marvel Studios ed il futuro del personaggio sul grande schermo in una nuova interessante intervista.

ATTENZIONE! SPOILER!

Per prima cosa, Nate Moore ha parlato del personaggio di Ulysses Klaue (Andy Serkis), ucciso a metà pellicola da Killmonger (Michael B. Jordan): "E' una decisione che abbiamo preso quasi subito perché sapevamo che più che Klaue, il villain del film era Killmonger. Ed ora è morto. Morto, morto. Ed è una decisione che è piaciuta ad Andy, quella di interpretare un personaggio che avrebbe brillato per poco e poi ucciso quasi subito dopo, lo ha divertito. Non so se avremmo avuto altre storie da raccontare su di lui, ma siamo stati onorati di aver avuto Serkis a bordo".

Moore ha poi spiegato che i fan non dovranno aspettarsi un'edizione estesa perché "molti di queste sequenze sono senza effetti visivi [...] persino durante la fase di sceneggiatura, sapevamo che avremmo tagliato alcune cose perché era troppa roba. Stiamo parlando di un montaggio di circa quattro ore. Alcune di queste scene saranno nel dvd".

E sul coinvolgimento di Black Panther in Avengers: Infinity War, il produttore esecutivo spiega: "sapevamo che sarebbe stato in Infinity War da subito e sono felice che i fratelli Russo abbiano inserito un po' del Wakanda nel film. Ma sapendo la reazione dei fan e del pubblico, sono sicuro che i Russo e McFeely & Markus avrebbero scritto il personaggio in maniera differente, passando un po' più di tempo in Wakanda".

Chiaramente Pantera Nera 'muore' alla fine del kolossal, anche se i fan sanno che tornerà visto che la Marvel ha annunciato un Black Panther 2. Ma Moore afferma che il ritorno di T'Challa non è cosi scontato e già stanno accarezzando varie idee: "Una delle cose che adoro di Ryan Coogler è che considera Pantera Nera un 'mantello' più che una persona, non per forza siamo costretti ad utilizzare lo stesso personaggio perché la verità è che ci sono tanti modi per tornare in Wakanda ed esplorare i temi affrontati nel primo film". Insomma, niente esclude di vedere, per esempio, una Shuri diventare Pantera Nera in assenza del fratello...