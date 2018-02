Black Panther muove le coscienze: Disney dona 1 milione per un centro studi

Dopo il successo da record delle prime due settimane di programmazione mondiale didei Marvel Studios, la The Walt Disney Company ha annunciato che donerà 1 milione di dollari ai Boys & Girls Clubs of America.

Questo, per aiutare a espandere la STEM (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), che includerà un centro di innovazione STEM a Oakland, in California.

"Black Panther dei Marvel Studios è un capolavoro di film ed è diventato un fenomeno culturale istantaneo, suscitando discussioni, ispirando persone giovani e meno giovani e abbattendo pregiudizi", ha affermato Bob Iger, Presidente e Amministratore delegato di The Walt Disney Company. "È emozionante vedere come il giovane pubblico sia stato ispirato dalla spettacolare tecnologia del film, quindi è giusto mostrare il nostro apprezzamento aiutando i programmi come lo STEM per giovani - specialmente nelle aree meno servite del paese - per fornire loro le conoscenze e gli strumenti per costruire il futuro che vogliono. "

"A partire dai programmi interattivi, fino al pensiero critico, Boys & Girls Clubs of America si impegna a fornire a migliaia di giovani gli strumenti di cui hanno bisogno per prepararsi a un grande futuro", ha dichiarato Jim Clark, presidente e CEO di Boys & Girls Clubs dell'America. "Grazie al supporto di Disney, possiamo espandere il nostro raggio d'azione e consentire a più giovani di trovare le loro passioni e scoprire la propria futura carriera allo STEM."

Black Panther è al cinema.