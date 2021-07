Black Panther: e se Michaela Coel fosse Tempesta? La fan-art fa sognare i fan Marvel

Michaela Coel si è unita al cast di Black Panther: Wakanda Forever, e anche se, in perfetta tradizione Marvel Studios, il suo ruolo nel film è attualmente sconosciuto e super-segreto, alcuni fan l'hanno già immaginata nei panni di Tempesta.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Lukas Werneck ha disegnato una meravigliosa versione della star nei panni del personaggio, celebre membro degli X-Men in grado, con i suoi superpoteri, di controllare gli eventi atmosferici. Quando la notizia del casting di Michaela Coel è trapelata nei giorni scorsi, il fandom dell'MCU è esploso in un grande entusiasmo che, quasi immediatamente, si è trasformato in curiosità: quale personaggio interpreterà l'attrice di I May Destroy You nel nuovo film di Ryan Coogler?

Chiaramente l'universo di Black Panther e del Wakanda offre molte opzioni in tal senso. Tempesta, come saprete, nei fumetti è stata anche un personaggio molto importante per il regno africano, e in precedenza c'erano già stati interessanti rapporti circa la presenza di Namor in Black Panther 2. Il grande finale della prima stagione di Loki ha notevolmente modificato lo status quo del Marvel Cinematic Universe, e ci si aspetta che gli eventi narrati nell'ultimo episodio della serie con Tom Hiddleston abbiano ripercussioni su tutta la Fase 4 della saga, e oltre.

Sarà interessante vedere come si evolverà la cosa, dunque rimanete sintonizzati: Black Panther: Wakanda Forever uscirà a luglio 2022, con le riprese attualmente in corso.