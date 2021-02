Black Panther, Michael B. Jordan ricorda Chadwick Boseman dopo la pioggia di nomination

Dopo la nomination ai Golden Globes per la sua interpretazione in Ma Rainey’s Black Bottom, Chadwick Boseman ha fatto la storia ricevendo ben quattro nomination ai prossimi SAG Awards sia per il sopracitato Ma Rainey’s Black Bottom che per la pellicola di Spike Lee Da 5 Bloods. Quindi, Michael B. Jordan ha pensato di omaggiarlo nuovamente.

Boseman è stato infatti candidato ai SAG Awards nelle categorie Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role e Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture per Ma Rainey’s Black Bottom. Nominato anche in quest'ultima categoria per il film Da 5 Bloods, oltre a quella come Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role per il film di Lee. Michael B. Jordan era un amico molto intimo della star di Black Panther e proprio in occasione di questo record ottenuto ai SAG Awards ha voluto nuovamente omaggiare la memoria dell'attore scomparso lo scorso agosto.

"4. Stai ancora alzando l'asticella. Mi manchi grande amico mio", ha scritto Jordan segnalando appunto le quattro nomination ottenute dal compianto attore in maniera postuma. I due attori divennero amici sul set della soap opera All My Children, ma il loro rapporto si intensificò sul set di Black Panther della Marvel.

Proprio parlando del franchise Marvel, Jordan ha dichiarato che tornerebbe volentieri in Black Panther 2: "Abbiamo creato una famiglia laggiù. Quindi essere di nuovo in quel mondo è qualcosa che, penso, sarà sempre nei miei piani in qualche modo". Buona parte del cast dovrebbe tornare in Black Panther 2, la cui uscita è prevista per luglio 2022.

Per altri approfondimenti su Black Panther, rimandiamo al commovente omaggio Marvel a Chadwick Boseman.