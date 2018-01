Black Panther, Michael B. Jordan su Killmonger: "Mi sono ispirato al Joker di Ledger!"

Continua la martellante campagna promozionale dell'attesissimo Black Panther , e tra trailer e nuovo materiale ufficiale, ecco che oggiè tornato a parlare del film nel quale veste del villain, raccontando le sue ispirazioni e il suo approccio al personaggio.

Intervistato così da Sportscenter, il talentuoso attore ha rivelato: "Onestamente, da fan dei fumetti e delle graphic novel, la performance di Heath Ledger come Joker è stata per la mia generazione una sorta di barra da superare. Cercare di raggiungere quel tipo di rabbia controllata. I cattivi più divertenti e belli da vedere sono quelli con i quali riesci a empatizzare, dei quali conosci la provenienza e dei quali riesci a comprendere il punto di vista. E per Killmonger ho cercato di attenermi a queste basi".



Continua Jordan: "Essere parte di Black Panther è per me un grandissimo onore, anche se sono solo una minima parte della storia. Sono felice dei numeri che potrebbe raggiungere questo film e dell'importanza che potrebbe avere nelle pari opportunità per le future generazioni grazie al suo cast variegato ed eclettico".



Black Panther vedrà T'Challa in missione contro uno dei suoi più acerrimi rivali, Erik Killmonger, che a quanto pare unirà le forze per un piano ancora non meglio compreso con l'Ulysses Klaue di Andy Serkis, già visto in Avengers: Age of Ultron. Nel trailer di Infinity War, inoltre, si è potuto notare come verrà dato molto spazio proprio al Wakanda, magari proprio per la presenza nella Nazione di una delle Gemme dell'Infinito. Il film di Coogler uscirà infatti due mesi prima dell'arrivo del crossover Marvel nelle sale, e sarà quasi certamente molto connesso con l'arrivo di Thanos sulla Terra, proprio come il Thor: Ragnarok di Taika Waititi.



Vi ricordiamo che Black Panther vedrà nel cast Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett e Forest Whitaker, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 febbraio 2018.