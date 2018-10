Black Panther: i Marvel Studios vogliono ottenere 16 nomination agli Oscar 2019!

Stando a quanto si legge nella sezione For Your Consideration del sito della Disney, i Marvel Studios hanno intenzione di riscrivere la storia del cinema con Black Panther, film col quale sperano di ottenere ben sedici nomination.

Il primato ad oggi è fermo a 14 nomination ed è condiviso fra Eva contro Eva, Titanic e La La Land, ma l'ambizione di Kevin Feige e compagnia è letteralmente senza freni: il film di Ryan Coogler è stato proposto in sedici delle ventiquattro categorie degli Academy Awards, alla faccia del povero Avengers: Infinity War, promosso solo per la sezione Migliori Effetti Speciali.

Black Panther, invece, sarà spinto nelle categorie Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Non Originale, Miglior Attore, Miglior Attore Non Protagonista, Migliore Attrice Non Protagonista, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Scenografia, Migliori Costumi, Miglior Trucco e Acconciatura, Miglior Sonoro, Miglior Montaggio Sonoro, Migliori Effetti Speciali, Migliore Colonna Sonora e Miglior Canzone.

La notizia conferma i rumor di qualche settimana fa, secondo i quali la Disney avrebbe tralasciato la promozione di Infinity War per puntare esclusivamente su quella di Black Panther. Chi sperava in una candidatura come miglior attore non protagonista o addirittura protagonista per Josh Brolin nei panni di Thanos, dovrà mettersi l'anima in pace.

Che ne pensate di questa mossa? La Marvel fa bene ad ignorare le potenzialità del film dei fratelli Russo per concentrarsi solo su quello di Coogler? E, secondo voi, Black Panther ha qualche chance di vincere o di ottenere alcune, se non tutte le nomination?

Fatecelo sapere nei commenti!